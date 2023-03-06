Машины с пробегом подорожали в России

В России зафиксирован рост цен на подержанные автомобили. Подорожание с начала года оценивается в 6,7%. Это следует из данных «Авито авто», передает ТАСС.

Вместе с тем сообщается о росте спроса на такие машины на 7,2%. Наиболее востребованными машинами являются авто марки Lada. В сравнении с ноябрем-декабрем прошлого года они подскочили в цене на 5,2%. Среди моделей, которые продавались в стране чаще всего, - Priora (повысилась стоимость до 299 тысяч рублей), 2114 Samara (152 тысячи рублей) и Granta (539 тысяч рублей).

Вторую строчку рейтинга самых популярных машин заняли автомобили Toyota, цены на которые поднялись на 6,4 %. Среди самых востребованных моделей бренда – Camry (1 880 000), Corolla (700 000) и RAV4 (1 990 000 рублей).

Третью строчку рейтинга самых востребованных автомобилей с пробегом заняли машины бренда Hyundai. В России наблюдают повышение их стоимости на 12,4 %. Самыми популярными моделями стали Solaris (825 тысяч рублей), Accent (310 тысяч рублей), а также Elantra (990 тысяч рублей).

Четвертую и пятую строчки заняли машины марки Kia (их средняя цена увеличилась на 9,3 %) и Volkswagen (+ 6,2 %).