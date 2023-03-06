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7 минут назад

Changan представил новый кроссовер под отдельным брендом Deep Blue

Российская Газета

В Китае дебютировал новый кроссовер недавно созданного компанией Changan бренда Deep Blue, который также имеет варианты названий Deepal или Shenlan. Новинка будет предлагаться с гибридной и электрической трансмиссиями.

Changan представил новый кроссовер под отдельным брендом Deep Blue
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

Changan Deepal S7 построен на платформе EPA1 и имеет длину 4750 мм. Размер колёсной базы - 2900 мм, что на 10 мм больше, чем у Tesla Model Y. По ширине "китаец" перещеголял "Теслу" на 9 мм - 1930 мм, разница в высоте всего 1 мм в пользу S7 - 1625 мм.

www.autohome.com.cn
www.autohome.com.cn
www.autohome.com.cn

Силовая установка Deepal S7 унифицирована с первой моделью суббренда Changan - седаном SL03. Электрические версии оснащены мотором на задней оси, мощность 218 или 258 л.с. Также кроссовер предложат с гибридной системой, в которой ДВС объёмом 1,5 литра выполняет роль экстендера, то есть "удлинителя" запаса хода, пиковая мощность установки равна 238 л.с. Информации о ёмкости аккумуляторов пока нет, её, скорее всего, опубликуют в день старта продаж, запланированного на весну.

Тем временем в России был замечен седан Changan Eado Plus, который может выйти на наш рынок в обозримом будущем.

Автоновости,Tesla,АК S7,
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