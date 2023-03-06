Названы регионы России с самым доступным бензином

Самый доступный бензин в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Чукотки, а жители Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии могут приобрести меньше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В проведенном ими исследовании отмечается, что в 2022 году и начале 2023 года в России цены на бензин были стабильными с тенденцией к снижению. К январю 2023 года бензин марки АИ-92 в целом по стране за весь год подешевел по сравнению с январем 2022 года на 0,9%.

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При этом, несмотря на переизбыток нефтепродуктов на внутреннем рынке из-за санкций, цены на топливо в разных российских регионах существенно различаются.

Для расчета рейтинга доступности топлива в России аналитики взяли объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители российских регионов.

«Количество литров топлива, доступное для покупки на заработную плату, определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года на среднюю в регионе цену бензина в январе 2023 года», - отмечается в исследовании.

Первые строчки рейтинга уже традиционно заняли Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1166 литров. Жители Чукотского, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, а также Магаданской и Сахалинской областей, Камчатского края и Санкт-Петербурга могут купить на свои зарплаты более 1,5 тысяч литров в месяц.

А меньше 700 литров топлива в месяц могут приобрести жители Ивановской области (665 литров), Северной Осетии (654 литра), Калмыкии (654 литра), Дагестана (646 литров), Карачаево-Черкесии (640 литров), Кабардино-Балкарии (620 литров), Чечни (597 литров) и Ингушетии (586 литров). Аналитики обратили при этом внимание на то, что стоимость бензина здесь не сильно отличается от общероссийских значений.

Эксперты также ожидают, что 2023 году цены на бензин увеличатся, но, учитывая возможное снижение экспорта нефтепродуктов, рост цен будет ниже и инфляции, то есть менее 6%.

Ранее власти Эстонии ввели запрет на ввоз на территорию страны бензина из России, в том числе и в канистрах. При этом, если эстонцы часто ездят в Россию, то они должны будут заплатить налог на пограничном пункте и за ввезенный бензин в баке.