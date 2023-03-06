В России предложили вернуть бесплатную парковку для инвалидов

В России вновь выступили за то, чтобы инвалиды бесплатно ставили свои машины на платных парковках. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму, пишет «Российская газета».

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Инициаторы данной меры - депутаты Олег Смолин и Артем Прокофьев. Они сочли необходимым внести корректировки в часть 8 статьи 13 закона об организации дорожного движения. Так, по мнению депутатов, в стране целесообразно расширить перечень автомобилей, с которых не допускается взимание платы за парковку. В настоящее время в нем числятся машины полиции, пожарной охраны и других служб. Авторы законопроекта предлагают включить в список машины инвалидов.

До этого в стране неоднократно предлагали предоставить инвалидам возможность оставлять машины бесплатно на любых свободных местах. В частности, подобные законопроекты вносились депутатами от фракции ЛДПР. Вместе с тем правительство выступало против их принятия.

Ранее столичная мэрия сообщила, что в городе в Международный женский день (8 марта) парковать машины можно будет бесплатно.