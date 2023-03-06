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48 минут назад

В ГИБДД оценили хитрость водителей с ремнями безопасности

Алиса Селезнёва

Автомобилистам в России нет необходимости использовать контрастные накладки, чтобы дополнительно защититься от ошибочных штрафов за непристегнутые ремни безопасности. Об этом заявили в ГИБДД РФ, пишет Autonews.

«Обязанность водителя нарочито демонстрировать наличие пристегнутого ремня безопасности ПДД не предусмотрена. Положениями ПДД не запрещено использование накладок на ремень безопасности, которые повышали бы его заметность», — говорится в ответе ведомства, имеющемся в распоряжении издания.

При этом эксперт в области фотовидеофиксации Григорий Шухман заметил, что дополнительная перестраховка не будет лишней, так как невозможно «оценить своими силами контрастность ремня и таких накладок по отношению к одежде в инфракрасном диапазоне».

«Главное — не переборщить. Желательно, чтобы ремень было видно сам по себе», - предупредил эксперт.

Ремень безопасности: как устроен и принцип действия

Ранее автор блога krakatau на портале Drive2 рассказал, как его оштрафовали за серый ремень, который дорожная камера не смогла разглядеть на серой куртке. Krakatau заверил, что был пристегнут, и показал фото, на котором для повышения контрастности ремень окрашен в розовый цвет вместе с его курткой. В комментариях другой автомобилист рассказал, что его оштрафовали, так как ремень был незаметен на куртке болотного цвета.

Автоновости,Видео,ГИБДД,
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