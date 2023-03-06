На каких магистралях Москвы чаще всего штрафуют за остановку на обочине

Варшавское шоссе в Москве оказалось лидером по количеству нарушений запрета остановки.

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Именно на этой столичной магистрали самые высокие шансы врезаться в остановившийся автомобиль: с начала 2024 года там зафиксировали 3463 случая остановки с нарушением правил. На втором месте по этому показателю Рязанский проспект, на котором за тот же период автомобилисты 2813 раз проигнорировали требования запрещающих знаков. Замыкает тройку Алтуфьевское шоссе с показателем 2011 нарушений.

Статистикой нарушений поделился столичный Дептранс. В ведомстве напомнили, что штраф за остановку в полосе вопреки запрещающим знакам составляет три тысячи рублей, его выписывают сотрудники МАДИ. В случае, если остановка вызвана техническими проблемами, то водитель обязан включить «аварийку» и выставить знак аварийной остановки. И при первой же возможности машину следует отбуксировать туда, где остановка разрешена.

Всего за два месяца нынешнего года на московских вылетных магистралях автомобилисты останавливались больше 19 тысяч раз. Всем им были выписаны штрафы на общую сумму примерно 57 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что МКАД ждет масштабная программа модернизации. Всего планируется реконструировать и построить 22 развязки и вылетные магистрали. Так называемые «клеверные листы» заменят многоуровневыми сооружениями с тоннелями и направленными съездами. По состоянию на конец февраля завершены работы на 19 развязках, уложено 167,4 километра дорожного полотна.