Продажи легковых автомобилей в России рухнули

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых, а также коммерческих автомобилей упали более чем на 62% в России за последний месяц.

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Уточняется, что продажи таких автомобилей в феврале составили около 41 851 экземпляров – это на 62,1% ниже, чем продажи за февраль 2022 года.

«Февраль 2023 г. ознаменовался снижением уровня продаж на 62,1%, или на 68 590 штук по сравнению с февралем 2022 года, и составил 41 851 автомобиль», – передаёт Ассоциация европейского бизнеса.

Однако эти данные не учитывают продажу автомобилей BMW и Mercedes-Benz, а также автопроизводителя из Китая Chery. Последний, напомним, занял пятое место среди самых популярных автомобилей в России по итогам прошлого года.