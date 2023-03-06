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24 минуты назад

Продажи легковых автомобилей в России упали на 62%

Елена Прошина

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых, а также коммерческих автомобилей упали более чем на 62% в России за последний месяц.

Продажи легковых автомобилей в России рухнули
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что продажи таких автомобилей в феврале составили около 41 851 экземпляров – это на 62,1% ниже, чем продажи за февраль 2022 года.

«Февраль 2023 г. ознаменовался снижением уровня продаж на 62,1%, или на 68 590 штук по сравнению с февралем 2022 года, и составил 41 851 автомобиль», – передаёт Ассоциация европейского бизнеса.

Однако эти данные не учитывают продажу автомобилей BMW и Mercedes-Benz, а также автопроизводителя из Китая Chery. Последний, напомним, занял пятое место среди самых популярных автомобилей в России по итогам прошлого года.

Ранее своей статистикой по продаже автомобилей в феврале поделился «Автостат». Данные этого аналитического агентства немного отличаются – согласно им, продажи легковых автомобилей в России тоже упали по итогам февраля 2023 года, но только на 43%.

Автоновости,Chery,BMW,Mercedes-Benz,
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