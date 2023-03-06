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1 час назад

Ford отправит в отставку два популярных кроссовера

Motor.ru

Компания Ford может отказаться от кроссоверов Escape и Edge и заменить их электрокарами.

Ford отправит в отставку два популярных кроссовера
Фото: © Ford© Ford

По словам ее главы Джима Фарли, Ford планирует выйти из сегмента двухрядных массовых вседорожников с двигателями внутреннего сгорания из-за недостаточно высоких продаж. Вместо этого производитель сосредоточится на коммерческих машинах, пикапах и более дорогих трехрядных моделях, сказал Фарли. Также в планах Ford, как и многих других автомарок, — постепенная электрификация, что намекает на «батарейных» преемников для отправленных в отставку машин.

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Ford намерен сосредоточиться на своих сильных сторонах, отметил Фарли, говоря о финансовых показателях февраля и планах на будущее. «Мы не хотим ставить перед собой слишком много задач сразу, так как это дорого обходится», — сказал он.

Фарли не упомянул конкретных кандидатов для ухода в отставку, однако он довольно подробно описал сегмент — массовые кроссоверы с двумя рядами сидений. Сейчас в линейке Ford несколько таких моделей. Маленький EcoSport, который был самым компактным и дешевым кроссовером Ford, уже снят с конвейера: по данным Carscoops, дилеры распродают последние экземпляры 2022 года выпуска. Bronco и Bronco Sport массовыми не являются. Таким образом, остаются популярные Escape и Edge.

Escape, известный за пределами США как Kuga, сменил поколение в 2019 году, в 2022-м пережил плановое обновление. Фарли и ранее намекал на прощание с моделью по окончании жизненного цикла актуальной генерации. По некоторым данным, это произойдет в 2025 году, а преемник появится в 2026-м.

Ford Edge также может быть исключен из линейки. Второе поколение кроссовера увидело свет в 2015 год, а через три года модель обновилась. Недавно в Китае дебютировал Edge с приставкой L, но уже с тремя рядами и «премиальными» опциями. Однако до США он вряд ли доберется: более вероятно, что устаревший вседорожник заменят некой «зеленой» моделью.

Ранее Ford объявил о масштабных сокращениях в Европе. В рамках перехода на электрокары компания уволит около четырех тысяч человек, большинство из которых — инженеры. Вместе с тем готовится строительство завода в Турции, который станет крупнейшим поставщиком аккумуляторов для Европы. К 2030 году в европейской линейке марки не должно остаться легковушек с двигателями внутреннего сгорания.

Автоновости,Ford Edge,Джим Фарли,Ford,
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