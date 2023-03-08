Парковка на улицах Москвы в Международный женский день будет бесплатной

Парковка на улицах столицы в Международный женский день 8 марта будет бесплатной. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В Международный женский день вы сможете парковаться на всех улицах Москвы без оплаты. 8 марта уличные парковки будут бесплатными даже там, где действуют тарифы 380 и 450 руб. в час», - говорится в сообщении.
Как уточняется, парковки со шлагбаумом останутся платными.
«По решению мэра Москвы Сергея Собянина в дни государственных праздников парковки работают бесплатно - это не влияет на загруженность дорог и улиц, потому что в город выезжает меньше автомобилей. В честь 8 Марта оставить машины на всех улицах столицы можно будет без оплаты. Просим водителей быть внимательными и парковаться по правилам», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.