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28 минут назад

Парковка на улицах Москвы в Международный женский день будет бесплатной

Агентство «Москва»иещё 7

Парковка на улицах столицы в Международный женский день 8 марта будет бесплатной. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Парковка на улицах Москвы в Международный женский день будет бесплатной
Фото: ТАССТАСС

«В Международный женский день вы сможете парковаться на всех улицах Москвы без оплаты. 8 марта уличные парковки будут бесплатными даже там, где действуют тарифы 380 и 450 руб. в час», - говорится в сообщении.

Как уточняется, парковки со шлагбаумом останутся платными.

«По решению мэра Москвы Сергея Собянина в дни государственных праздников парковки работают бесплатно - это не влияет на загруженность дорог и улиц, потому что в город выезжает меньше автомобилей. В честь 8 Марта оставить машины на всех улицах столицы можно будет без оплаты. Просим водителей быть внимательными и парковаться по правилам», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Автоновости,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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