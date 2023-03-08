Парковка на улицах Москвы в Международный женский день будет бесплатной

«По решению мэра Москвы Сергея Собянина в дни государственных праздников парковки работают бесплатно - это не влияет на загруженность дорог и улиц, потому что в город выезжает меньше автомобилей. В честь 8 Марта оставить машины на всех улицах столицы можно будет без оплаты. Просим водителей быть внимательными и парковаться по правилам», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.