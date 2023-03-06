Новый Porsche 911 GT2 RS станет сверхмощным гибридом с технологиями от гоночных машин.

Спорткар на базе 911 Turbo получит электрическую надстройку с технологиями спортпрототипов для гонок на выносливость, сложную систему рекуперации энергии и 400-вольтовую тяговую батарею. По неофициальной информации, гибридный 911 GT2 RS дебютируют в 2026 году и окажется мощнее своего 700-сильного предшественника, который является венцом семейства 992.

Купе Porsche 911 GT2 RS — самый мощный серийный 911-й в истории. Его оппозитная «битурбошестёрка» 3.8 развивает 700 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» длится всего 2,8 секунды, а максимальная скорость достигает 340 километров в час. Новая итерация GT2 RS на базе актуального 911 Turbo явится венцом семейства 992. По данным издания Autocar, спорткар станет гибридом и позаимствует технологии у спортпрототипа Porsche 963 класса LMDh.

Это не означает дословного повторения, поскольку 963-й идет с «восьмеркой» 4.6 от 918 Spyder и стандартизированной электроникой. В целях удержания массы в разумных пределах на 911 GT2 RS используют 400-вольтовую систему, а также батарею с воздушным охлаждением.

Её смонтируют сразу за сидениями, что даст статическое распределение массы между осями 39:61 в пользу задних колес. Мотор-генератор встроят в коробку передач. Он будет помогать ДВС на разгонах и рекуперировать энергию при торможении.

По аналогии с 919 Hybrid в новом 911 GT2 RS может появиться электрический турбокомпрессор, преобразующий тепловую энергию выхлопных газов в электрическую.

Кроме того, гибридная система позволит передвигаться, используя лишь электричество, но только на короткие расстояния. Хотя в целом её назначение — улучшить ездовые характеристики, в том числе динамику, при минимальном увеличении массы.