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1 час назад

Многодетные семьи в России получат сертификаты на покупку автомобилей

Motor.ru

С инициативой выступила заместитель председателя Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Такие сертификаты необходимо распространить на покупку бюджетных транспортных средств стоимостью до миллиона рублей. Чиновница заявила, что подобное решение позволит стимулировать рождаемость в России, особенно на отдаленных территориях и в селах.

Многодетным семьям предложили выдать сертификаты на автомобили
Фото: Motor.ruMotor.ru

По словам Лантраповой, сертификаты на покупку машин позволят улучшить положение многодетных семей. Кроме того, реализация новой госпрограммы станет дополнительным стимулом к развитию отечественной автомобильной промышленности. Сертификата на миллион рублей будет достаточно для приобретения таких машин, как, например, Lada Granta и Niva Legend.

Депутат отметила, что подобные льготы стимулируют рождаемость в России. По оценкам чиновницы, за прошлый год население нашей страны сократилось более чем на полмиллиона человек. Лантрапова подчеркнула, что сертификаты необходимо вводить в виде федеральной программы на всей территории России, чтобы избежать неоднородности социальной поддержки в разных регионах.

В конце февраля в России предложили ввести льготный транспортный налог для семей с с детьми-инвалидами. По мнению депутатов, подобную меру поддержки нужно организовать на федеральном уровне.

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