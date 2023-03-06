В машинах Mercedes появился фирменный аналог Apple Pay

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1 час назад

В автомобилях Mercedes-Benz заработали платежи по отпечатку пальцев

Газета.Ru

Начиная с марта 2023 года в автомобилях Mercedes-Benz в Германии заработала функция Mercedes Pay+ для оплаты цифровых услуг с помощью сканера отпечатка пальцев. Об этом сообщает портал Motor Online.

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Фото: Mercedes-BenzMercedes-Benz

Отмечается, что нововведение уже работает на немецких автомобилях серий EQS, EQE, S-класс, C-класс и GLC. Mercedes Pay+ работает благодаря интеграции в систему автомобиля технологий Visa Delegated Authentication и Cloud Token Framework, которые обеспечивают дополнительный уровень безопасности для защиты платежных данных пользователей.

С помощью мультимедийной системы MBUX владельцы современных автомобилей Mercedes могут своим отпечатком пальца оплатить разного рода цифровые услуги или разблокировать новые функции в машине. Это позволит быстро и безопасно улучшать авто даже после покупки.

Также заявлена возможность оплаты топлива и зарядки электромобилей - эта функция заработает в ближайшем будущем. Сейчас владельцы Mercedes в Германии и в некоторых других странах могут платить за топливо в приложении Mercedes me или через систему MBUX с помощью PIN-кода.

Чтобы совершать оплаты в MBUX с помощью отпечатка пальцев автомобилист должен владеть кредитной или дебетовой картой Visa, которую следует связать с учетной записью в приложении Mercedes me. Планируется ли распространить работу сервиса на держателей карт Mastercard, не сообщается.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что НСПК внедрит новый способ оплаты картой "Мир" на смартфонах с помощью QR-кода.

Автоновости,Mercedes-Benz,Visa,НСПК,
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