Rolls-Royce показал самый сложный проект отделения Bespoke

Компания Rolls-Royce показала уникальный седан Phantom Syntopia. В работе над ним приняла участие нидерландский модельер Ирис ван Херпен, и вся тематика машины крутится вокруг её коллекции в стиле биомимикрии. Специально для «Фантома» в отделении Bespoke создали уникальную кузовную краску Liquid Noir, технологии нанесения узоров в виде волн, материалы обивки сидений с добавлением шелка и заново изобрели фирменный светящийся потолок Starlight Headliner. Работа над машиной заняла четыре года.

Фото: © Rolls-Royce © Rolls-Royce

Новая работа отделения Rolls-Royce Bespoke посвящена миру высокой моды. Называется проект Phantom Syntopia. Он реализован за четыре года в сотрудничестве с нидерландским модельером Ирис ван Херпен и во внутреннем рейтинге занимает место самого технически сложного. Имя Syntopia вторит названию коллекции одежды 2018 года, в которой ван Херпен использовала принципы биомимикрии, то есть формы и узоры, встречающиеся в природе. Главная тема машины — Weaving Water.

Видео дня

Основой проекта стал удлиненный Phantom Extended. Он окрашен в специально созданный колер Liquid Noir. Переливаться фиолетовыми, синими, пурпурными и золотистыми полутонами его заставляет зеркальный пигмент, который добавляют в финишное прозрачное покрытие.

Разработка только этого процесса заняла несколько месяцев и потребовала 3 тысячи часов испытаний. Даже рисунок волн на капоте сделан с помощью этой уникальной техники, путем тщательного распределения пигмента по поверхности.

Салон Phantom Syntopia встречает новой интерпретацией фирменного потолка Starlight Headliner. Он создан из цельного куска кожи, и благодаря прорезям, через которые виден второй слой, серебристая ткань на основе нейлона, создается некая трехмерность.

Эффект усиливают 162 «лепестка» из органзы — их установка заняла 300 часов, — и 995 оптоволоконных световодов, которые, последовательно зажигаясь, заставляют потолок оживать. Аналогичные «лепестки» используются в «Галерее».

Откидные столики и панель напротив переднего пассажира украшает узор, как на капоте. Сделан он с помощью нескольких слоев краски и лака с разным содержанием частичек стекла. Рецептуру разработали за четыре месяца, ну а сам процесс ручного нанесения занимает больше трех недель.

Для обивки передних сидений «Фантома» взята серая кожа Magic Grey. Задние затянули в специальную ткань с добавлением шелка, рисунок которой напоминает блики на воде. Всё это простегано в технике тафтинга, что создает объем, но с гладкой поверхностью.