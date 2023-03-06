Китайцы построили миниатюрную копию Toyota Land Cruiser 300

В Китае построили миниатюрный внедорожник с внешностью Toyota Land Cruiser. При этом автомобиль не имеет ничего общего с японским автопроизводителем. Снимки причудливой машины появились на китайском портале Weibo. Вероятно, автомобиль разработали в одном из местных тюнинговых ателье. Подтверждением этому может быть надпись Kuluze за задней двери этого автомобиля. Для чего компания построила необычную реплику, пока неизвестно. Возможно, тюнеры решат запустить комплект доработок в мелкую серию.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Что означает надпись Kuluze автор снимков не раскрыл. Скорее всего, это название одного из тюнинговых ателье в КНР. Также неизвестно, пойдёт ли причудливая машина в серию или так и останется единственной в своём роде.

Визуально миниатюрный внедорожник напоминает Toyota Land Cruiser 300. Копия получила аналогичную переднюю оптику со светодиодными ходовыми огнями, а также похожую решётку радиатора с серебристыми горизонтальными ламелями.

Кроме того, автомобиль оборудован крошечными колёсами и довольно высоким клиренсом. В задней части китайского «крузака» находятся идентичные с реальным внедорожником фонари, а также фальшивые патрубки выхлопной системы.