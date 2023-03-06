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1 час назад

Китайцы построили миниатюрную копию Toyota Land Cruiser 300

Motor.ru

В Китае построили миниатюрный внедорожник с внешностью Toyota Land Cruiser. При этом автомобиль не имеет ничего общего с японским автопроизводителем. Снимки причудливой машины появились на китайском портале Weibo. Вероятно, автомобиль разработали в одном из местных тюнинговых ателье. Подтверждением этому может быть надпись Kuluze за задней двери этого автомобиля. Для чего компания построила необычную реплику, пока неизвестно. Возможно, тюнеры решат запустить комплект доработок в мелкую серию.

Китайцы построили миниатюрную копию Toyota Land Cruiser 300
Фото: Motor.ruMotor.ru

Что означает надпись Kuluze автор снимков не раскрыл. Скорее всего, это название одного из тюнинговых ателье в КНР. Также неизвестно, пойдёт ли причудливая машина в серию или так и останется единственной в своём роде.

Визуально миниатюрный внедорожник напоминает Toyota Land Cruiser 300. Копия получила аналогичную переднюю оптику со светодиодными ходовыми огнями, а также похожую решётку радиатора с серебристыми горизонтальными ламелями.

Кроме того, автомобиль оборудован крошечными колёсами и довольно высоким клиренсом. В задней части китайского «крузака» находятся идентичные с реальным внедорожником фонари, а также фальшивые патрубки выхлопной системы.

В марте прошлого года в Москве продавали реплику Lamborghini Aventador. За самодельную копию суперкара владелец запросил почти пять миллионов рублей.

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