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43 минуты назад

Ford научился возвращать автомобили из-за неуплаты

Lenta.ru

Американский автопроизводитель Ford запатентовал систему, которая позволяет удаленно блокировать транспортное средство и изымать его в пользу компании. Об этом сообщает издание The Drive.

Ford научился возвращать автомобили из-за неуплаты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам журналистов профильного медиа, патентный документ был подан в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) еще в августе 2021 года, но был опубликован на сайте организации только сейчас. В документе описана система удаленного управления автомобилем в случае, если его владелец, например, не выплатил полную стоимость кредита за транспортное средство.

Система организована на нескольких уровнях и основана на специально обученной нейросети. На самом базовом бортовой компьютер уведомляет пользователя о том, что ему нужно выплатить кредит за машину или внести оплату. Если владелец машины проигнорирует сообщение, то в автомобиле будут отключены некоторые функции — например, климат-контроль, медиапроигрыватель, круиз-контроль.

В материале говорится, что при каждой посадке автолюбителя в машину будет раздаваться звуковой сигнал, который станет повторяться на протяжении всей поездки. Если владелец продолжит игнорировать сообщения, то машина может быть заблокирована или даже отправлена на штраф-стоянку с помощью системы беспилотного управления.

По словам специалистов, ни один другой автопроизводитель в последнее время не пытался запатентовать подобную систему. Журналисты предположили, что Ford либо намерен внедрить подобную разработку в свои автомобили в ближайшее время, либо в настоящий момент просто защищает свою интеллектуальную собственность.

Осенью 2022 года американский автоконцерн Ford рассказал о работе над приложением для смартфона, с помощью которого автомобили будут определять пешеходов на дороге. Компания предложила связать смартфоны пешеходов и велосипедистов в единую сеть, к которой будут подключаться автомобили с функциями автопилота.

Автоновости,Ford,
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