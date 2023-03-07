СМИ: Украинские беженцы лишаются автомобилей при попытке попасть в Британию

В Британии из-за бюрократической волокиты местного правительства, которая связана с регистрацией ввезенных с Украины автомобилей, беженцы вынуждены расставаться с транспортом, пишет Express.

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В статье говорится, что прибывшие на своих авто украинцы должны либо возвращать свои машины обратно на Украину, либо тратить тысячи фунтов стерлингов, чтобы легализовать их в Британии. В публикации приводится история беженки Татьяны Архиповой, которая была вынуждена вернуть свою машину на родину, хотя изначально ей обещали трехлетнее разрешение на въезд.

Женщине сообщили, что произошла ошибка, и разрешение действует лишь полгода, поэтому ей необходимо перерегистрировать транспорт на британские стандарты. В частности, ей нужно было поменять фары, противотуманные фонари, что оказалось "дорого".

Более того, появились трудности с тем, чтобы после смены регистрации на британскую вернуть машину на Украину. В итоге женщина возвратила свое транспортное средство на родину и приехала в Британию на автомобиле мужа на "новый" шестимесячный срок.