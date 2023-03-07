Перечислены популярные модели Chery на рынке РФ в феврале 2023 года

Продажи машин Chery в России заметно выросли. Эксперты назвали самые популярные модели данного бренда.

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Статистика показывает, что в феврале текущего года в России было реализовано 6 833 новых автомобиля бренда Chery. Данный показатель в 2,2 раза превышает результат такого же периода 2022 года, что позволяет компании сохранять место лидера на рынке России в сегменте зарубежных брендов.

С начала года в России было реализовано в общей сложности 12 351 новый автомобиль марки Chery. В результате компания продемонстрировала рост в 2,1 раза.

Самым популярным автомобилем в феврале в линейке марки стал Chery Tiggo 7 Pro. Его продажи в стране составили 2 378 единиц. Рост реализации 76,8%. На второе место вышла модель Chery Tiggo 8 Pro Max. В отчетный период дилерские центры марки реализовали 1 140 автомобилей. В тройку лидеров вошел Tiggo 7 Pro Max. Его в феврале 2023 года в России выбрали 958 покупателей.

В рейтинге также отметилась модель Chery Tiggo 4 Pro. В предыдущем месяце выбор на ней остановили 842 клиента. В ТОП-5 вошел популярный компактный паркетник Tiggo 4. Показатель реализации у него составил 815 единиц. У данной модели отмечается снижение продаж на 5,1%.

Напомним, что автопроизводитель Chery намерен увеличить модельную линейку в России. Так, уже этой весной на рынке будет представлен гибридный паркетник Tiggo 8 Pro e+. Отмечается, что силовая установка данного автомобиля расходует всего 1 литра бензина на 100 км. В настоящее время модель проходит сертификацию для рынка России.