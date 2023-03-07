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1 час назад

Michelin продает свой российский шинный завод

Motor.ruиещё 2

Производитель шин Michelin нашел покупателя на свой завод в подмосковном Давыдово.

Michelin продает шинный завод в России
Фото: © Michelin© Michelin

По данным издания «КоммерсантЪ», компания продаст свое предприятие фирме «Пауэр Интернэшнл-шины», которая является дистрибьютером французской марки. На мощностях отечественного производства специалисты могут выпускать до двух миллионов покрышек ежегодно. Однако эксперты считают, что в нынешних условиях новый владелец столкнется с серьезными трудностями в процессе перезапуска производства.

Инсайдеры сообщают, что сделка по продаже российского завода близится к завершению. При этом представители французского производителя не раскрыли подробностей. В компании лишь отметили, что рассматривают продажу российских активов в качестве одного из вариантов дальнейшей деятельности.

Помимо продукции Michelin, отечественная фирма «Пауэр Интернэшнл-шины» импортирует в Россию шины китайской компании Hifly. Подобные компетенции, по мнению экспертов, позволят россиянам справиться с перезапуском производства. Однако будущим владельцам все равно придется заново выстраивать логистические цепочки поставок сырья, а также налаживать сбыт производимой продукции.

В июле прошлого года Michelin посчитала убытки, которые понесла компания после ухода с российского рынка. По данным французских специалистов, бренд потерял около 200 миллионов евро.

Автоновости,Коммерсант,
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