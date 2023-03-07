Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
40 минут назад

Xiaomi начнёт массовое производство своих электромобилей в первом полугодии 2024 года

ITZine.ru

Несмотря на все трудности, автомобильный бизнес Xiaomi развивается быстрее, чем ожидалось. Это подтвердил Лэй Цзюнь, основатель, председатель и главный исполнительный директор компании, который сказал, что зимние испытания завершились успешно, и команда, стоящая за первым автомобилем Xiaomi, быстро растет и выполняет задачи быстрее, чем предполагалось.

Xiaomi назвала сроки начала массового производства электромобилей
Фото: Itzine.ruItzine.ru

Он сказал, что все идет по плану, и массовое производство, вероятно, начнется в первой половине 2024 года. На данный момент компания инвестировала более 433 миллионов долларов в свой автомобильный бизнес и имеет постоянно растущую команду из более чем 2300 человек.

В этом году ожидается новый раунд инвестиций, который превысит 2,8 миллиарда долларов, а в ближайшие пять лет ожидается ещё 14 миллиардов долларов вложений в этот проект.

Во время Дня инвестора Лэй Цзюнь также предложил команде Xiaomi обратить внимание на робототехнику, поскольку её развитие ускорит возможности автопилотирования автомобилей и производственный процесс.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий