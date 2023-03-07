Xiaomi назвала сроки начала массового производства электромобилей

Несмотря на все трудности, автомобильный бизнес Xiaomi развивается быстрее, чем ожидалось. Это подтвердил Лэй Цзюнь, основатель, председатель и главный исполнительный директор компании, который сказал, что зимние испытания завершились успешно, и команда, стоящая за первым автомобилем Xiaomi, быстро растет и выполняет задачи быстрее, чем предполагалось.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

Он сказал, что все идет по плану, и массовое производство, вероятно, начнется в первой половине 2024 года. На данный момент компания инвестировала более 433 миллионов долларов в свой автомобильный бизнес и имеет постоянно растущую команду из более чем 2300 человек.

В этом году ожидается новый раунд инвестиций, который превысит 2,8 миллиарда долларов, а в ближайшие пять лет ожидается ещё 14 миллиардов долларов вложений в этот проект.