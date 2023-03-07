Genesis GV80 замечен с новыми фарами и решеткой радиатора

GV80 дебютировал как первый внедорожник от Genesis в 2021 году. Теперь автопроизводитель готовится расширить модельный ряд новой купеобразной версией, призванной конкурировать с BMW X6. Между тем, обычный внедорожник GV80 был замечен в середине обновления.

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Конечно, он носит вводящую в заблуждение пленку и фальшивые панели, чтобы скрыть свои истинные очертания, но наклонной крыши здесь просто нет. В задней части также есть обычная задняя дверь, которая выглядит квадратной и ни в малейшей степени не похожа на купе.