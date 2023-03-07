Michelin нашла покупателя на завод  в Подмосковье

Французской компании Michelin, производящей шины, удалось найти покупателя на завод, который находится в подмосковном Давыдово, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

Данная площадка простаивает с весны прошлого года. Michelin – первая иностранная шинная компания, локализовавшая выпуск на территории России. По словам источников издания, приобретет актив ООО «Пауэр Интернэшнл-шины», которое является дистрибутором этой и других шинных брендов.

Руководство Michelin раньше планировало передать активы в стране локальному менеджменту, однако позднее не исключило участия третьей стороны. В своей отчетности за прошлый год компания указала на факт ведения переговоров.

Потенциальный покупатель с 2022 года осуществляет поставки шин китайского бренда Hifly. В «Infoline-Аналитики» положительно высказались о продаже актива дистрибутору. В компании отметили, что «Пауэр Интернэшнл-шины» уже сотрудничает с китайскими поставщиками. Так, партнерство может быть расширено, полагают там. В фирме также считают, что возобновить производство в лучшем случае можно будет только через несколько месяцев.

Предприятие Michelin в Давыдово начало функционировать в 2004 году. Его мощность – около 2 млн шин в год.