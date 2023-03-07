Появились фото седана Honda Inspire следующего поколения

Новая Honda Inspire была официально зарегистрирована в Китае, что позволяет нам поближе познакомиться с ней и некоторыми ее характеристиками.
Honda использует табличку Inspire для переименованной и локализованной версии седана Accord. Предыдущее поколение дебютировало в Китае пять лет назад. Формула остается неизменной: новый автомобиль имеет более агрессивную переднюю панель и убирает световую полосу между задними фонарями, но в остальном выглядит так же.
Единственный объявленный на данный момент двигатель — это 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 192 л.с. Гибридный силовой агрегат будет представлен позже.