Появились фото седана Honda Inspire следующего поколения

Новая Honda Inspire была официально зарегистрирована в Китае, что позволяет нам поближе познакомиться с ней и некоторыми ее характеристиками.

Honda использует табличку Inspire для переименованной и локализованной версии седана Accord. Предыдущее поколение дебютировало в Китае пять лет назад. Формула остается неизменной: новый автомобиль имеет более агрессивную переднюю панель и убирает световую полосу между задними фонарями, но в остальном выглядит так же.