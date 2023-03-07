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6 минут назад

В Россию привезли еще один китайский Volkswagen

Motor.ruиещё 1

В Россию ввезли партию кроссоверов Volkswagen Tacqua из Китая.

В Россию привезли еще один китайский Volkswagen
Фото: © Максим Кадаков / Telegram© Максим Кадаков / Telegram

Фотографию с несколькими машинами на автовозе опубликовал в своем Telegram-канале главный редактор «За рулем» Максим Кадаков — вероятно, скоро они появятся в продаже. Представленный в 2019 году Volkswagen Tacqua — это перелицованная версия компакт-кросса T-Cross, чуть уступающая ему по габаритам. В основе модели лежит платформа MQB A0 от актуального Polo.

Любопытно, что T-Cross и Tacqua, несмотря на техническую близость, выпускают на разных заводах: первый производят на SAIC-Volkswagen, второй — на FAW-Volkswagen. T-Cross несколько лет назад задумали привезти в Россию официально, однако этого так не случилось. В итоге кроссовер все же попал на российский рынок, но уже «параллельным» путем с ценой в 3,3 миллиона рублей.

Что же касается Tacqua, то в его моторную гамму входят два двигателя — 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 113 лошадиных сил и 1,4-литровый турбодвигатель на 150 лошадиных сил. Первый сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач, а второй — с семидиапазонным роботом DSG. Привод, как и у T-Cross, только передний.

В «топовом» варианте R-Line вседорожник оснащен 10,2-дюймовым экраном цифровой приборной панели и восьмидюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Какой уровень оснащения, мотор и ценник получат ввезенные в РФ Tacqua, пока неясно.

Volkswagen, как и другие западные бренды, остановил российские продажи в 2022 году. Вместо официальных машин в страну теперь поступают «серые», многие из которых производятся в Китае. К примеру, ранее дилеры привезли кросс-купе Volkswagen Tavendor, седан Magotan, минивэн Viloran и другие модели с китайских заводов.

Автоновости,Volkswagen,Максим Кадаков,
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