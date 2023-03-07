Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
55 минут назад

Турецкая компания продала акции оператора трассы Москва - Петербург

Мария Иванова

Турецкая компания IC Ictas вышла из капитала «Магистрали двух столиц», оператора участка трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Турецкая компания продала акции оператора трассы Москва - Петербург
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным РБК, в распоряжении турецкого подрядчика было 10,5 процента «Магистрали двух столиц», IC Ictas владела акциями через компанию «Русмостстрой». С 3 марта владельцем этой доли стал гендиректор «Магистрали двух столиц» Алексей Никифоров.

В «Магистрали двух столиц» объяснили, что продажа акций связана с завершением строительства трассы.

РБК отмечает, что строительство завершилось еще в 2019 году и о планах IC Ictas выйти из капитала компании не сообщалось.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский предположил, что продажа акций могла быть связана с санкционными рисками. Доля в российской компании могла помешать работе турецкого подрядчика в других странах, объяснил эксперт.

Путин объявил о продлении российской мегатрассы

Ранее IC Ictas участвовала в строительстве аэропорта Пулково и Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. В Турции компания занимается строительством АЭС «Аккую» по заказу «Росатома».

Автоновости,Илья Жарский,Алексей Никифоров,Владимир Путин,АЭС Аккую,Росатом,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий