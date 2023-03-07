Турецкая компания продала акции оператора трассы Москва - Петербург

Турецкая компания IC Ictas вышла из капитала «Магистрали двух столиц», оператора участка трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным РБК, в распоряжении турецкого подрядчика было 10,5 процента «Магистрали двух столиц», IC Ictas владела акциями через компанию «Русмостстрой». С 3 марта владельцем этой доли стал гендиректор «Магистрали двух столиц» Алексей Никифоров.

В «Магистрали двух столиц» объяснили, что продажа акций связана с завершением строительства трассы.

РБК отмечает, что строительство завершилось еще в 2019 году и о планах IC Ictas выйти из капитала компании не сообщалось.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский предположил, что продажа акций могла быть связана с санкционными рисками. Доля в российской компании могла помешать работе турецкого подрядчика в других странах, объяснил эксперт.