Компания Hongqi представила два новых внедорожника

Китайский бренд автомобилей премиум-класса Hongqi расширит свою продуктовую линейку парой внедорожников, предназначенных для различных секторов рынка, сообщает AutoHome со ссылкой на патентные изображения, недавно загруженные в базу данных Министерства информационных технологий.
Автомобили, получившие название HS3 и HS6, будут существенно различаться по размеру, но будут использовать один и тот же двигатель с турбонаддувом. Судя по обозначению модели, HS3 может оказаться одним из самых доступных автомобилей марки, несмотря на свои размеры (Д: 4 655 мм, Ш: 1 900 мм, В: 1 668 мм, Ш: 2 770 мм).
Единственный двигатель, анонсированный для обоих внедорожников, — это 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 252 л.с. . 1,5-литровый двигатель мощностью 169 л.с. также может быть доступен позже, поскольку FAW Group ставит его на многие серийные автомобили для внутреннего рынка. Старт продаж запланирован на первую половину 2023 года.