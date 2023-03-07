Компания Hongqi представила два новых внедорожника

Китайский бренд автомобилей премиум-класса Hongqi расширит свою продуктовую линейку парой внедорожников, предназначенных для различных секторов рынка, сообщает AutoHome со ссылкой на патентные изображения, недавно загруженные в базу данных Министерства информационных технологий.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Автомобили, получившие название HS3 и HS6, будут существенно различаться по размеру, но будут использовать один и тот же двигатель с турбонаддувом. Судя по обозначению модели, HS3 может оказаться одним из самых доступных автомобилей марки, несмотря на свои размеры (Д: 4 655 мм, Ш: 1 900 мм, В: 1 668 мм, Ш: 2 770 мм).