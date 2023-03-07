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32 минуты назад

Компания Hongqi представила два новых внедорожника

ПроКроссовер.ру

Китайский бренд автомобилей премиум-класса Hongqi расширит свою продуктовую линейку парой внедорожников, предназначенных для различных секторов рынка, сообщает AutoHome со ссылкой на патентные изображения, недавно загруженные в базу данных Министерства информационных технологий.

Компания Hongqi представила два новых внедорожника
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Автомобили, получившие название HS3 и HS6, будут существенно различаться по размеру, но будут использовать один и тот же двигатель с турбонаддувом. Судя по обозначению модели, HS3 может оказаться одним из самых доступных автомобилей марки, несмотря на свои размеры (Д: 4 655 мм, Ш: 1 900 мм, В: 1 668 мм, Ш: 2 770 мм).

Единственный двигатель, анонсированный для обоих внедорожников, — это 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 252 л.с. . 1,5-литровый двигатель мощностью 169 л.с. также может быть доступен позже, поскольку FAW Group ставит его на многие серийные автомобили для внутреннего рынка. Старт продаж запланирован на первую половину 2023 года.

Автоновости,FAW,
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