Стало известно, какими будут отечественные электрокары «Атом»

Появились новые подробности о российских электрокарах «Атом».

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В модельный ряд марки, в создании которого участвует КамАЗ, войдут два базовых автомобиля с версиями для такси и служб доставки. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минцифры Татарстана. Прототипы отечественных электрокаров будут презентованы в третьем квартале 2023 года, но продажи начнутся позже — в 2025 году, сообщили в министерстве.

Базовые модели получат названия Duo и Family, у которых будут модификации для такси и доставки. Электрокарам обещают запас хода до 500 километров и максимальную скорость в 170 километров в час.

Сейчас над электрокарами «Атом» работает команда из более чем 30 инженеров, конструкторов и IT-разработчиков. Штаб-квартира автопроизводителя находится в Набережных Челнах, офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. Также есть представительство в Китае, в городе Нанкин — его открыли летом прошлого года.

Само АО «Кама» было зарегистрировано в августе 2021 года. Прототип электрического сити-кара, носившего имя «Кама», спроектировал петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), а технологическим партнером выступил КамАЗ. В ноябре 2022-го было объявлено новое название — «Атом».