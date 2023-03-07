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31 минуту назад

Toyota выпустит аналог Aurus Komendant. Появились новые подробности

Российская Газета

Марка Toyota готовит к выходу новый полноразмерный кроссовер под легендарным названием Century. Японский журнал Best Car уточнил некоторые подробности о будущем флагмане модельной линейки.

Стоит оговориться, что Century - предварительное название, и новый SUV может получить совершенно другое имя. Это логично хотя бы по той причине, чтобы дистанцировать модель от одноимённого люкс-седана марки.

По неофициальной информации, длина Century SUV составит 5200 мм, ширина - 1950 мм, высота - 1750 мм. Длина колёсной базы - 3000 мм, что даже больше, чем у Grand Highlander, на базе которого и создаётся флагманский кроссовер.

Как может выглядеть Toyota Century SUV, издание показало на рендерах, сделанных на основании источников, знакомых с дизайном будущей модели. Передняя часть будет типичной для большинства больших внедорожников класса премиум - с большим щитом решётки радиатора. По её бокам расположатся фары с шестью световыми модулями в каждой.

Силовой агрегат - гибридный, с бензиновым V6 3,5 литра и электромотором на задней оси. В будущем планируется электрическая версия, разработка которой уже ведётся.

Ранее японское издание Nikkei сообщало, что премьера Toyota Century SUV состоится в августе 2023 года, но по новым данным дебют запланирован на осень. Ориентировочная стоимость новинки - от 10 до 15 млн йен (5,6-8,3 млн рублей).

www.bestcarweb.jp
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