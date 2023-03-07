Появились первые фото салона нового BMW X2

Появились первые фотографии интерьера кроссовера BMW X2 нового поколения.
Премьера следующего X2 состоится в течение 2023 года, а пока шпионам впервые удалось заглянуть в салон одного из тестовых прототипов. Как и ожидалось, он скопирован с X1, который дебютировал в прошлом году – у него та же единая панель, объединяющая цифровую приборку и дисплей информационно-развлекательной системы. Аналогичным образом расположены вентиляционные отверстия и даже подстаканники.
На свежих шпионских фотографиях запечатлена, по всей видимости, «спортивная» версия M35i, на что указывает профиль передних кресел и рулевое колесо M. Также можно заметить сочетание светло-бежевого и серого цветов в отделке, которые дополнены красной строчкой. В целом салон выглядит доработанным и готовым к серии.
О следующем X2 известно, что его построят на модульной архитектуре, предусматривающей, помимо прочего, использование электрической силовой установки. При этом в линейке будут как версии с обычными ДВС, в том числе в составе гибридных установок, так и полностью электрическая – она получит индекс iX2.
Базовым для модели станет передний привод, а полноприводная система xDrive будет предлагаться в качестве опции.
Ранее стало известно, что новые автомобили BMW с широкоформатным изогнутым экраном Curved Display получат новую развлекательную функцию. Баварская марка в сотрудничестве со швейцарской компанией AirConsole внедрит однопользовательские и многопользовательские игры. Игру можно будет запустить на дисплее мультимедийной системы, а управление будет осуществляться со смартфона.