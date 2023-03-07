Появились первые фото салона нового BMW X2

Появились первые фотографии интерьера кроссовера BMW X2 нового поколения.

Фото: Motor1.com / BMW X2 Motor1.com / BMW X2

Премьера следующего X2 состоится в течение 2023 года, а пока шпионам впервые удалось заглянуть в салон одного из тестовых прототипов. Как и ожидалось, он скопирован с X1, который дебютировал в прошлом году – у него та же единая панель, объединяющая цифровую приборку и дисплей информационно-развлекательной системы. Аналогичным образом расположены вентиляционные отверстия и даже подстаканники.

На свежих шпионских фотографиях запечатлена, по всей видимости, «спортивная» версия M35i, на что указывает профиль передних кресел и рулевое колесо M. Также можно заметить сочетание светло-бежевого и серого цветов в отделке, которые дополнены красной строчкой. В целом салон выглядит доработанным и готовым к серии.

О следующем X2 известно, что его построят на модульной архитектуре, предусматривающей, помимо прочего, использование электрической силовой установки. При этом в линейке будут как версии с обычными ДВС, в том числе в составе гибридных установок, так и полностью электрическая – она получит индекс iX2.

Базовым для модели станет передний привод, а полноприводная система xDrive будет предлагаться в качестве опции.

Motor1.com / BMW X2

Motor1.com / BMW X2

Motor1.com / BMW X2