BYD вывела на тесты самый дорогой внедорожник Китая Yangwang U8

Внедорожник Yangwang U8 без камуфляжа был выведен на дороги для прохождения полного тестирования перед запуском официальных продаж, сообщает CarNewsChina.

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Это автомобиль компании BYD станет самым дорогим внедорожником Китая. Пара внедорожников U8, которые не были покрыты маскировочной пленкой, были замечены фотошпионами. Лишь один из них сам передвигался улицам Поднебесной. Как отмечается, вторую машину перевозили на автовозе.

На крышке багажника Yangwang U8 установлено большое запасное колесо. В движение новинку будет приводить силовая установка, которая состоит из четырех электромоторов суммарной мощностью 1100 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Разогнаться до 100 км/ч можно будет за 3 секунды.

Также автомобиль наделили полноуправляемым шасси, которое дает U8 возможность передвигаться в «режиме краба» (по диагонали).