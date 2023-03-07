Китайский аналог Land Rover Defender сфотографировали без камуфляжа

Появилась «живая» фотография внедорожника BYD с дизайном в стиле Land Rover Defender.

Фото: BYD Yangwang U8 BYD Yangwang U8

Внешность модели уже не секрет, так как ранее ее показали на официальных изображениях, но вживую автомобиль без камуфляжа запечатлели впервые. Yangwang – это новый суббренд BYD, а U8 – крупный премиальный внедорожник и первенец новоиспеченной марки, в движение который приводят четыре электромотора. Вживую он оказался таким же впечатляющим, как и на тизерах.

Yangwang U8 значительно крупнее Toyota Land Cruiser 300, но при этом до габаритов полноразмерного Cadillac Escalade немного недотягивает. На свежих шпионских фотографиях внедорожник перевозят на автовозе, причем без камуфляжа: можно рассмотреть корму автомобиля с запаской, вынесенной на пятую дверь на манер Defender.

С последним китайский электрокар роднит и линия остекления, а также широкие черные стойки. При этом у U8 они дополнены хромированными декоративными элементами, гармонирующими с такими же горизонтальными линиями на колесных арках. Довершают образ черные легкосплавные диски и выдвижные дверные ручки.

BYD Yangwang U8

BYD Yangwang U8

BYD Yangwang U8

В основе модели лежит платформа Yisifang, а в движение U8 приводят четыре электромотора суммарной мощностью 1100 лошадиных сил. С места до 100 километров в час электрокар разгоняется за три секунды, а для торможений до 1,08 g использует только электромоторы.

В компании подчеркивают, что, поскольку полный привод у внедорожника электрический, скорость реакции на изменение условий движения в 100 раз выше, чем у механического. А возможностей регулировки тяги в 20 раз больше.