Сразу две Tesla попали в список самых ненадежных электромобилей

Список наименее надежных электромобилей составило агентство Consumer Reports. Tesla Model S и Model X вошли в первую десятку, как и в прошлый раз, а худшим оказался Hyundai Kona Electric первого поколения. Вторая строчка досталась Chevrolet Bolt EUV, а за ним расположился хэтчбек Chevrolet Bolt. Надежность Model X, расположившейся на четвертом месте, оказалась хуже, чем средний показатель современного нового автомобиля.

Фото: Tesla Tesla

В феврале Tesla пришлось объявить очередную крупную отзывную кампанию, которая затронула в том числе Model X и S. В Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) пришли к выводу, что автопилот Tesla FSD (Full Self-Driving, или «полностью автономное вождение») может провоцировать аварии на перекрестках. Под отзыв попали более 360 тысяч машин.

Любопытно, что при этом самая дешевая Tesla — Model 3 — лидирует в рейтинге надежности того же Consumer Reports, составленном в декабре 2022 года на основании отзывов владельцев. У Model 3 оказалось меньше всего с аккумуляторами, электромоторами или зарядкой, выявил опрос. Похожую оценку получил распространенный в России Nissan Leaf.