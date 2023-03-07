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28 минут назад

Составлен рейтинг самых ненадежных электрокаров. Среди них две Tesla

Motor.ru

Список наименее надежных электромобилей составило агентство Consumer Reports. Tesla Model S и Model X вошли в первую десятку, как и в прошлый раз, а худшим оказался Hyundai Kona Electric первого поколения. Вторая строчка досталась Chevrolet Bolt EUV, а за ним расположился хэтчбек Chevrolet Bolt. Надежность Model X, расположившейся на четвертом месте, оказалась хуже, чем средний показатель современного нового автомобиля.

Сразу две Tesla попали в список самых ненадежных электромобилей
Фото: TeslaTesla

Пятую строчку рейтинга занял электрокар Polestar 2, а за ним следуют Jaguar I-Pace и Porsche Taycan. Tesla Model S показала чуть лучший результат, чем Model X, расположившись на восьмой строчке. Завершают список самых ненадежных «батарейных» автомобилей Audi e-tron и пикап Rivian R1T.

В феврале Tesla пришлось объявить очередную крупную отзывную кампанию, которая затронула в том числе Model X и S. В Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) пришли к выводу, что автопилот Tesla FSD (Full Self-Driving, или «полностью автономное вождение») может провоцировать аварии на перекрестках. Под отзыв попали более 360 тысяч машин.

Любопытно, что при этом самая дешевая Tesla — Model 3 — лидирует в рейтинге надежности того же Consumer Reports, составленном в декабре 2022 года на основании отзывов владельцев. У Model 3 оказалось меньше всего с аккумуляторами, электромоторами или зарядкой, выявил опрос. Похожую оценку получил распространенный в России Nissan Leaf.

Из-за пристального внимания NHTSA Tesla приходится объявлять масштабные отзывы. Часто они связаны с автопилотом, однако акции из-за различных дефектов и заводских недосмотров тоже не редкость: в ноябре, к примеру, ремонт понадобился сотням тысяч электрокаров, фонари которых могут периодически не срабатывать.

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