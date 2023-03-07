Geely патентует электрический купе-внедорожник

Китайский автопроизводитель завершил процедуры сертификации нового аккумуляторного внедорожника, получившего название Maple 01, также известного как Maple Youxing 6.
Концепт-кар, на котором он основан, дебютировал в июне 2022 года под названием Livan Concept L. Поскольку и Livan, и Maple являются суббрендами, принадлежащими Ruilan Automobile, вполне возможно, что компания выпустит два почти идентичных автомобиля на основе этого дизайна.
Кроссовер-купе имеет длину 4,64 метра и оснащен одним электродвигателем мощностью 163 л.с. Быстросъемная тяговая батарея позволяет владельцам менять аккумулятор на зарядной станции Ruilan, а не ждать, пока он зарядится.