Geely патентует электрический купе-внедорожник

Концепт-кар, на котором он основан, дебютировал в июне 2022 года под названием Livan Concept L. Поскольку и Livan, и Maple являются суббрендами, принадлежащими Ruilan Automobile, вполне возможно, что компания выпустит два почти идентичных автомобиля на основе этого дизайна.