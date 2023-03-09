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41 минуту назад

АвтоВАЗ будет собирать машины по субботам до конца года

Motor.ruиещё 8

Автомобили марки Lada будут собирать по субботам до конца 2023 года.

АвтоВАЗ будет собирать машины по субботам до конца 2023 года
Фото: © Lada© Lada

Как пишет инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ», рабочие субботы АвтоВАЗ собирается вводить на основной площадке в Тольятти. Пока они рассчитаны только на третью и пятую линии, с которых сходят внедорожники Lada Niva (Legend и Travel) и автомобили семейства Lada Granta соответственно. Полностью к шестидневке возвращаться завод, однако, не будет: дополнительные смены введут при наличии достаточного количества сборочных деталей.

Продолжительность субботних смен также будет определяться количеством комплектующих. Рабочие за эти дни, как обычно, получат оплату в двойном объеме.

В марте сборщики на линиях Lada Granta и Niva будут работать во все субботы, сообщают инсайдеры, — 4, 11, 18 и 25 марта. «Ниву» будут собирать по восемь часов, «Гранту» — по 12. В результате удастся выпустить примерно на 1,9 тысячи больше Granta, чем планировалось изначально, и более чем на тысячу больше обоих внедорожников Niva.

Полноценная шестидневка была введена на АвтоВАЗе летом прошлого года, и с тех пор этот режим неоднократно продлевался. В конце февраля завод сообщил о возвращении к пятидневному графику. Случилось это в преддверии старта сборки обновленной Lada Vesta NG, которая начнет поступать в автосалоны в мае.

В 2023 году АвтоВАЗ намерен выпустить 400 тысяч автомобилей. В планах —вернуть на конвейер Lada Largus и заняться новыми проектами, включая кроссовер на базе «Весты», новое семейство автомобилей B-класса и электрический Largus. В прошлом году российский автогигант продал 188 645 машин.

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