АвтоВАЗ будет собирать машины по субботам до конца 2023 года

Автомобили марки Lada будут собирать по субботам до конца 2023 года.

Фото: © Lada © Lada

Как пишет инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ», рабочие субботы АвтоВАЗ собирается вводить на основной площадке в Тольятти. Пока они рассчитаны только на третью и пятую линии, с которых сходят внедорожники Lada Niva (Legend и Travel) и автомобили семейства Lada Granta соответственно. Полностью к шестидневке возвращаться завод, однако, не будет: дополнительные смены введут при наличии достаточного количества сборочных деталей.

Продолжительность субботних смен также будет определяться количеством комплектующих. Рабочие за эти дни, как обычно, получат оплату в двойном объеме.

В марте сборщики на линиях Lada Granta и Niva будут работать во все субботы, сообщают инсайдеры, — 4, 11, 18 и 25 марта. «Ниву» будут собирать по восемь часов, «Гранту» — по 12. В результате удастся выпустить примерно на 1,9 тысячи больше Granta, чем планировалось изначально, и более чем на тысячу больше обоих внедорожников Niva.

Полноценная шестидневка была введена на АвтоВАЗе летом прошлого года, и с тех пор этот режим неоднократно продлевался. В конце февраля завод сообщил о возвращении к пятидневному графику. Случилось это в преддверии старта сборки обновленной Lada Vesta NG, которая начнет поступать в автосалоны в мае.