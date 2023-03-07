"Москвич" назвал цены и характеристики всех своих моделей

На официальном сайте "Москвича" появились прайс-листы на все комплектации моделей, выпускаемых одноимённым столичным заводом.

"Москвич 3" - переднеприводный кроссовер с полуторалитровым турбомотором мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 210 Нм. Версий две - с механической коробкой передач и вариатором, а вот комплектация - одна. В "Стандарте" модель оснащена климат-контролем, бесключевым доступом и запуском двигателя, мультимедиа 10,25 дюйма, круиз-контролем, камерой заднего вида, люком в крыше с электроприводом. Но у "Москвича 3" нет цифровой приборной панели и подогрева сидений.

Поэтому разница в цене "Москвич 3" обусловлена исключительно трансмиссией: с МКП кроссовер стоит 1 970 000 рублей, с вариатором - 2 035 000 рублей.

"Москвич 3е" стоит 3 500 000 рублей - теперь этот прайс подтверждён официально. Электрическая модификация модели на 360 кг тяжелее собрата с ДВС - 1800 кг. Это компенсируется более мощной силовой установкой: электромотор на задней оси развивает 193 л.с. и 340 Нм.

Примечательно, что у "Москвича 3е" оптика светодиодная, а не галогеновая, как у бензиновой версии. Также "электричка" выгодно отличается подогревом сидений, системой камер кругового обзора, панорамной крышей, боковыми подушками и шторками безопасности, кожаным салоном. Приборная панель у "Москвича 3е" уже цифровая - на экране 10,25 дюйма.