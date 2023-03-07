Haval опубликовал фото большого внедорожника в стиле американских SUV

Китайский автопроизводитель Haval опубликовал официальное фото нового внедорожника P04, который компания позиционирует как первый полноразмерный внедорожник в модельной линейке бренда, сообщает Autohome.

По дизайну новинка сильно отличается от кроссоверов китайского бренда и близка к продукции американских автопроизводителей, как Cadillac Escalade или Chevrolet Suburban. Вероятно, флагманский внедорожник Haval построен на той же платформе, что уже выпускающийся пикап Great Wall King Kong Poer, отмечает издание "Китайские автомобили". Вероятно, он получит трехрядную компоновку салона, а также гибридную версию.