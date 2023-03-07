Электрический Hyundai Kona сменил поколение

Компания Hyundai представила электрический кроссовер Kona нового поколения. И хотя полный привод и двухмоторная установка модели, вопреки ожиданиям, не достались, модернизация оказалась довольно масштабной.

Фото: © Hyundai © Hyundai

Kona Electric дебютировала в спецификации для европейского рынка: новинка мощнее и дальнобойнее предшественника. Кроссовер комплектуется одним электромотором, но в двух вариантах мощности, а максимальный запас хода теперь составляет 392 либо 490 километров против прежних 305 и 484 километров.

В Европе Hyundai Kona Electric предложат в базовой версии со 156-сильным электромотором (прибавка составила 20 сил) и батареей емкостью 48,4 киловатт-часа. Такой кроссовер проезжает без подзарядки 392 километра (+87 километров). Более мощной Kona Long Range положен электродвигатель мощностью 218 сил и батарея на 65,4 киловатт-часа. Запас хода увеличился на шесть километров, до 490.

Hyundai Kona Electric Hyundai

Hyundai Kona Electric Hyundai

Hyundai Kona Electric Hyundai

Hyundai Kona Electric Hyundai

В Hyundai рассказали, что при работе над новым поколением модели прислушались к пожеланиям клиентов, которые жаловались на нехватку места на втором ряду и маленький багажник. В результате Кону сделали крупнее, в том числе увеличив расстояние между осями, в результате чего салон стал просторнее, а багажник — вместительнее.

Улучшили и другие аспекты. Так, например, кузов стал более аэродинамичным – коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,27. А дверца лючка, за которым расположен слот для зарядки, оснастили подогревом, и он не замерзает даже в -30 градусов по Цельсию. Также появился режим езды «в одну педаль» и розетка для подключения внешних устройств.

Пополнить заряд энергии на станциях экспресс-зарядки можно за 41 минуту (с 10 до 80 процентов).