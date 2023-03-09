Корпоративные клиенты пересаживаются на Lada и китайские кроссоверы

В феврале 2023 года Lada, а также Haval, Chery, Geely и Exeed суммарно составили почти 68% от общего объема продаж новых легковых автомобилей в "Газпромбанк Автолизинг" (за весь 2022 год было 49%). Об этом "Российской газете" рассказали в компании. Данные показывают общий тренд: юридические лица и ИП выбирают преимущественно только эти пять марок, так как они являются более доступными по цене и наличию у дилеров.

Фото: Юрий Зубко/РГ Юрий Зубко/РГ

Lada в январе и феврале 2023 года заняла первое место в пятерке самых популярных марок легковых автомобилей для бизнеса, как и в 2022 году. Доля бренда в портфеле лизинговой компании в прошлом году составила 18,5%, в январе этого года - 17,1%, а в феврале - 23,4%.

Видео дня

В этом году китайские бренды окончательно вытеснили из топ-5 последнюю импортную марку. Рейтинг покинул корейский бренд Kia, который по итогам прошлого года занимал третью строчку с долей 8,4%. В первые два месяца текущего года спрос на китайские бренды почти равномерно рассредоточился между четырьмя лидерами. В январе места в топ-5 распределились следующим образом: Chery (14%), Geely (10,9%), Haval (10,2%), Exeed (9,7%); в феврале - Haval (12,1%), Chery (11,9%), Geely (11,8%), Exeed (8,5%). Новичок списка - премиальный бренд Exeed - за второе полугодие значительно нарастил свою долю на рынке и вплотную приблизился к лидерам.

Доля остальных марок в общем объеме продаж компании "Газпромбанк Автолизинг" в январе 2023 года составила 38,1%, а в феврале еще меньше - 32,3%. Для сравнения: в прошлом году эта доля была больше 50% - спрос был рассредоточен между значительно большим количеством брендов, так как часть покупателей еще рассчитывала на складские запасы новых автомобилей европейских, японских, корейских и американских производителей и оставалась приверженцами хорошо знакомых марок и моделей, несмотря на существенный рост цен.

В отношении автомобилей с пробегом предпочтения покупателей остались практически без изменений. По результатам 2022 года в топ-5 входили следующие бренды: BMW (14%), Mercedes-Benz (13,5%), Toyota (10,5%), Volkswagen (7,1%), Lada (6,3%).