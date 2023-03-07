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41 минуту назад

В РФ начали аннулировать документы на авто из параллельного импорта: как защитить себя

Лера Букина

В прошлом году у десяти машин, которые ввезли в Россию физические лица, отозвали свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС), следует из данных Росстандарта. За этим последовало аннулирование электронных ПТС. Autonews.ru проинформировал о порядке действий в таких случаях.

Отмечается, что это может коснуться почти любой машины, документы на которую оформлены через СБКТС.

В Росстандарте рекомендуют обращаться в любую аккредитованную испытательную лабораторию для оформления нового СБКТС.

Юрист Анатолий Семин указал на отсутствие в стране отработанного порядка действий для добросовестных автовладельцев, которые столкнулись с такой ситуацией. Это связано с тем, что случаев таких было не так много.

По словам юриста, россиянам нужно требовать компенсации от лаборатории, выдавшей СБКТС, который был аннулирован. Кроме того, целесообразно подать в суд иск на дилера, продавшего автомобиль, отметил собеседник. Он предупредил, что дилер может настаивать на том, что он является лишь посредником в сделке. Однако, как уточнил эксперт, закон о защите прав потребителей в России «написан в пользу клиентов, и есть большие шансы признать автосалон ответственным за сделку».

Юрист также подчеркнул, что для получения нового СБКТС в автомобиле не должно быть недостатков, из-за которых аннулировали предыдущее свидетельство.

Специалисты советуют обходить стороной машины, СБКТС для которых выданы не на территории РФ, а в странах Таможенного союза.

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Ранее сообщалось, что на фоне введения странами Запада ограничений Минпромторгом был утвержден перечень товаров, которые разрешено ввозить в нашу страну по так называемому параллельному импорту, в обход официальных каналов поставок. В него вошли несколько десятков автомобильных марок.

Автоновости,Видео,Росстандарт,Минпромторг,
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