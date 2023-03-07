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38 минут назад

Kia вывела на дорожные испытания новое поколение Rio

Газета.Ru

Компания Kia проводит дорожные испытания седана Rio нового поколения, сообщает издание Carscoops и публикует «шпионские» фотографии нового автомобиля в камуфляже.

Kia вывела на дорожные испытания новое поколение Rio
Фото: carscoops.comcarscoops.com

Судя по форме кузова автомобиля, снятого на зимних испытаниях в Швеции, Kia Rio нового поколения станет крупнее. Под камуфляжем можно заметить более тонкие фары с полоской дневных ходовых огней.

Окантовка заднего стекла седана отдаленно напоминает форму, знакомую по электрической модели Kia EV6. Также у автомобиля видны сдвоенные патрубки выхлопной системы. Кроме того, на прототипе видна антенна в форме плавника в задней части крыши.

Ранее компания Hyundai показала на видео будущее поколение седана Verna, который предлагался в России под названием Solaris.

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