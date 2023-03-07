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6 минут назад

Haval раскрыла внешность брутального внедорожника на базе пикапа King Kong

Motor.ru

Компания Haval показала первую фотографию нового большого внедорожника. По слухам, он будет построен на шасси пикапа Great Wall King Kong Poer, а значит, длина машины заметно превысит пять метров. В гамму двигателей новинки войдут четырёхцилиндровые моторы на бензине и дизеле. Коробки — шестиступенчатая «механика» либо автомат. В продажу внедорожник поступит до конца этого года.

Haval раскрыла внешность нового брутального внедорожника
Фото: © Haval© Haval

Модель Haval P04 — первый полноразмерный внедорожник китайской марки. Его длина, если верить слухам, что в основе лежит шасси пикапа Great Wall King Kong Poer, превысит пять метров. По неофициальной информации, продавать новинку будут под именем H5. В гамму двигателей войдут бензиновая и дизельная «четверки», обе объемом два литра.

Autohome / Great Wall King Kong Poer

Слухи о тесной связи с Great Wall King Kong Poer подкрепляет внешность P04. У машин одинаковое оформление передней части кузова, выштамповки на боковинах и зеркала. Салон тоже идентичен, хотя у внедорожника немного иначе оформлена центральная консоль и заменен рычаг коробка передач. Пикапу доступны шестиступенчатая «механика» и автомат, и у P04, вероятно, будет так же.

Станет ли вездеход новым H5, а может, H9 или вообще самостоятельной моделью, узнаем совсем скоро. По данным китайских СМИ, на рынок P04 выйдет до конца 2023 года.

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