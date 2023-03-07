Haval раскрыла внешность нового брутального внедорожника

Компания Haval показала первую фотографию нового большого внедорожника. По слухам, он будет построен на шасси пикапа Great Wall King Kong Poer, а значит, длина машины заметно превысит пять метров. В гамму двигателей новинки войдут четырёхцилиндровые моторы на бензине и дизеле. Коробки — шестиступенчатая «механика» либо автомат. В продажу внедорожник поступит до конца этого года.

Фото: © Haval © Haval

Модель Haval P04 — первый полноразмерный внедорожник китайской марки. Его длина, если верить слухам, что в основе лежит шасси пикапа Great Wall King Kong Poer, превысит пять метров. По неофициальной информации, продавать новинку будут под именем H5. В гамму двигателей войдут бензиновая и дизельная «четверки», обе объемом два литра.

Autohome / Great Wall King Kong Poer

Слухи о тесной связи с Great Wall King Kong Poer подкрепляет внешность P04. У машин одинаковое оформление передней части кузова, выштамповки на боковинах и зеркала. Салон тоже идентичен, хотя у внедорожника немного иначе оформлена центральная консоль и заменен рычаг коробка передач. Пикапу доступны шестиступенчатая «механика» и автомат, и у P04, вероятно, будет так же.