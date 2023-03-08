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14 минут назад

Представлен «заряженный» кроссовер Ford с 1,0-литровым двигателем

Motor.ruиещё 1

В Европе дебютировал Ford Puma ST Powershift — двухпедальная версия спортивной компактной модели. Внешних отличий от одноимённого кроссовера образца 2020 года нет, но техника совсем другая: ставка сделана на 998-кубовый трёхцилиндровый двигатель EsoBoost, который работает в связке с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и умеренно-гибридной системой.

Представлен «заряженный» кроссовер Ford с 1,0-литровым двигателем
Фото: motor.rumotor.ru

До недавнего времени Ford Puma ST предлагался в Европе только с 1,5-литровой «турботройкой» (200 сил, 320 Нм) и 6-ступенчатой «механикой». Такой кроссовер способен разменять 100 километров в час за 6,7 секунды и разогнаться до 220 километров в час. С весны 2023 года у покупателей появится выбор.

Двухпедальная версия Puma ST Powershift окажется экономичнее и дешевле исходника, но немногим медленнее. «Турботройка» объёмом 1,0 литра выдаёт 170 лошадиных сил и 248 Нм крутящего момента; ещё 10 лошадиных сил на разгонах может добавить 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом.

В итоге рывок с места до 100 километров в час займёт 7,4 секунды. Максимальная скорость не указана. Зато расход топлива в смешанном цикле не превысит 6,3 литра на 100 километров — это на восемь процентов меньше, чем у аналога с «механикой».

Ford не говорит об изменениях шасси, а это значит, что Puma ST Powershift получила те же амплитудозависимые амортизаторы Hitachi, иную заднюю балку, более производительные тормоза, а также перекалиброванное рулевое управление. Внешних отличий у ST-версий нет: даже в салоне осталась устаревшая медиасистема с 8-дюймовым тачскрином.

Европейский филиал Ford не раскрыл цену на Puma ST Powershift, но инсайдеры намекают: новинка окажется чуть дешевле «обычной» версии с ручной коробкой передач. В Германии ориентиром будет отметка в 34 тысячи евро (2,7 миллиона рублей).

Автоновости,Ford Puma,Ford,
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