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1 час назад

На "АвтоВАЗе" сфотографировали кузов новой Lada Granta

Газета.Ruиещё 1

Паблик Avtograd news в соцсети "ВКонтакте", регулярно публикующий новости о деятельности "АвтоВАЗа", разместил фото кузова автомобиля, который, как утверждается, принадлежит Lada Granta нового поколения.

На "АвтоВАЗе" сфотографировали кузов новой Lada Granta
Фото: 

"Гранта 2", - утверждается в подписи к опубликованному снимку.

Avtograd news/VK

Запечатленный на фото автомобиль находится около "бестеневой камеры", которая используется на автомобильных заводах для проверки качества лакокрасочного покрытия автомобиля. От нынешней Lada Granta машина отличается, в частности, массивными подштамповками на боковинах, заходящими на поверхность дверей. Очертания кузова также отличаются от ныне выпускающегося седана.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил на церемонии возобновления производства Lada Vesta в Тольятти заявил, что выпуск обновленной Lada Granta планируется начать в конце 2024 года.

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