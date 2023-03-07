На "АвтоВАЗе" сфотографировали кузов новой Lada Granta

Паблик Avtograd news в соцсети "ВКонтакте", регулярно публикующий новости о деятельности "АвтоВАЗа" , разместил фото кузова автомобиля, который, как утверждается, принадлежит Lada Granta нового поколения.

Запечатленный на фото автомобиль находится около "бестеневой камеры", которая используется на автомобильных заводах для проверки качества лакокрасочного покрытия автомобиля. От нынешней Lada Granta машина отличается, в частности, массивными подштамповками на боковинах, заходящими на поверхность дверей. Очертания кузова также отличаются от ныне выпускающегося седана.