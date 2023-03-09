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31 минуту назад

Российский авторынок стал шестым по величине в Европе

Motor.ruиещё 1

Российский автомобильный рынок занял шестое место в Европе в феврале 2023 года.

Российский авторынок стал шестым по величине в Европе
Фото: Motor.ruMotor.ru

Страна сохраняет позицию, на которую опустилась около года назад из-за резкого снижения продаж новых легковых машин. По подсчетам агентства «Автостат», которое опирается на данные АО «Электронный паспорт» о поставленных на учет автомобилях, за месяц в России было реализовано 56 148 машин. Это на 43,4 процента меньше, чем за тот же месяц 2022 года.

На первом месте в общеевропейском рейтинге расположилась Германия. Там в феврале было продано 206 210 автомобилей, что на 2,8 процента больше, чем год назад. На второй строчке оказалась Италия с внушительным ростом на 17,5 процента к февралю-2022, но большим отрывом от лидера: итальянцы купили 130 365 машин.

В Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA) рост спроса, наблюдаемый уже пять месяцев подряд, объясняют введением субсидий на покупку электрокаров. Замыкает топ-3 Франция, слегка отставшая от Италии с результатом 126 237 реализованных автомобилей и подъемом на 9,4 процента. За ней следует Великобритания — 74 441 автомобиль (плюс 26,2 процента). Пятое место вновь заняла Испания с 74 001 машиной и увеличением спроса на 19,2 процента. Несмотря на самый резкий в пятерке рост, показатели испанского рынка все еще на четверть ниже допандемийных.

Авторынок России остается в глубоком минусе, хотя аналитики фиксируют постепенный рост. Так, первая неделя весны поставила локальный рекорд: было продано 21 902 единицы новой автомобильной техники, что оказалось максимальным результатом за год.

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