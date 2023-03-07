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2 часа назад

На бывшем заводе Total будут выпускать моторные масла под брендом Lemarc

Motor.ru

На бывшем заводе Total в Калужской области запустят производство моторных масел Lemarc.

На бывшем заводе Total будут выпускать моторные масла под брендом Lemarc
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Ранее мощности предприятия были приостановлены в связи с антироссийскими санкциями, из-за которых специалисты не могли получать необходимое сырье. По словам губернатора региона Анатолия Артамонова, возобновление производства позволит сохранить рабочие места. При этом завод сможет выпускать до 75 000 тонн продукции ежегодно.

Предприятие в Калужской области, как и прежде, будет выпускать смазочные материалы. В ассортимент завода войдут моторные, трансмиссионные, а также индустриальные масла, предназначенные, как для российского, так и для рынка ближнего зарубежья. Благодаря технологичному оборудованию, мощность выпускаемой продукции составит 75 000 тонн в год.

Вместо Total на предприятии будут производить масла под брендом Lemarc. При этом неизвестно, будут ли специалисты использовать технологии французской компании, которая полностью ушла с российского рынка. По словам губернатора Калужской области, возобновление производства позволит сохранить рабочие места, а также налоговые отчисления.

В конце января стало известно, что Турция начнет поставлять в Россию моторные масла, произведенные по испанским технологиям. Продукцию можно будет применять в автомобильной и сельскохозяйственной технике.

Автоновости,Анатолий Артамонов,Total,
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