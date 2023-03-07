Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
11 минут назад

АвтоВАЗ рассекретил уровень локализации модели Lada e-Largus

Car.ru

АвтоВАЗ готовится представить на рынке электрическое исполнение Lada Largus. Раскрыт уровень локализации данной модели.

АвтоВАЗ рассекретил уровень локализации модели Lada e-Largus
Фото: Car.ruCar.ru

В скором времени на рынке России появится электрический Lada e-Largus. Автомобиль был представлен в рамках официальной презентации. В ходе выступления представители бренда рассказали, каким уровнем локализации будет отличаться данная модель. Отмечается, что почти 60% комплектующих для сборки будут производиться на территории России.

Главная цель автоконцерна из Тольятти - увеличить процент локализации собственных легковых автомобилей. В настоящее время у компании нет планов дойти до локализации сборки со 100% показателем. Российскими должны быть только основные элементы транспортных средств - блоки, узлы и силовые агрегаты.

Глава волжского автомобильного концерна Максим Соколов заявил, что новый Lada e-Largus станет моделью, которая получит высокий уровень локализации. В ходе презентации говорилось о цифре в 50%, а по НИКОР - 3500 баллов.

Отмечается, что в настоящее время ни один из автомобилей, которые выпускаются на заводах зарубежных концернов, не может похвастаться аналогичным показателем. Сейчас такие модели считаются перелицованными версиями китайских машин. Глава компании сообщил, что в конце 2023 года будет представлена первая тестовая версия электромобиля. Серийное исполнение можно ожидать только в начале 2024 года.

Представители бренда подчеркнули, что Lada e-Largus станет полностью отечественным автомобилем. По показателю локализации электромобильности он способен обойти основных конкурентов, представленных на рынке России. Использование российских комплектующих позволит установить оптимальную стоимость в сегменте.

Автоновости,Lada Largus,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий