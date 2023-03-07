АвтоВАЗ рассекретил уровень локализации модели Lada e-Largus

АвтоВАЗ готовится представить на рынке электрическое исполнение Lada Largus. Раскрыт уровень локализации данной модели.

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В скором времени на рынке России появится электрический Lada e-Largus. Автомобиль был представлен в рамках официальной презентации. В ходе выступления представители бренда рассказали, каким уровнем локализации будет отличаться данная модель. Отмечается, что почти 60% комплектующих для сборки будут производиться на территории России.

Главная цель автоконцерна из Тольятти - увеличить процент локализации собственных легковых автомобилей. В настоящее время у компании нет планов дойти до локализации сборки со 100% показателем. Российскими должны быть только основные элементы транспортных средств - блоки, узлы и силовые агрегаты.

Глава волжского автомобильного концерна Максим Соколов заявил, что новый Lada e-Largus станет моделью, которая получит высокий уровень локализации. В ходе презентации говорилось о цифре в 50%, а по НИКОР - 3500 баллов.

Отмечается, что в настоящее время ни один из автомобилей, которые выпускаются на заводах зарубежных концернов, не может похвастаться аналогичным показателем. Сейчас такие модели считаются перелицованными версиями китайских машин. Глава компании сообщил, что в конце 2023 года будет представлена первая тестовая версия электромобиля. Серийное исполнение можно ожидать только в начале 2024 года.