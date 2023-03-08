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2 часа назад

"Таврида-2" получит категорию нескоростной автодороги

Газета.Ru

Трасса "Таврида-2" через новые регионы России вдоль северного побережья Азовского моря, получит категорию IВ, то есть обычная дорога с четырьмя и более полосами. На ней можно будет развивать скорость — до 90 км/ч. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио губернатора области Владимира Сальдо.

"Таврида-2" получит категорию нескоростной автодороги
Фото: Пресс-служба «Таврида.АРТ»Пресс-служба «Таврида.АРТ»

"Таврида-2" будет идти от Симферополя через Джанкой до Геническа, а далее вдоль северного берега Азовского моря до Ростова-на-Дону, уточнил Сальдо. По оценке чиновника, новая дорога создаст возможность для экономического рывка. По ней будут доставляться грузы, таким образом быстрее станут расти экономические показатели.

Ранее Владимир Сальдо отчитался о завершении основных строительных работ в правительственном квартале нового города на Арабатской стрелке.

"Основные строительные работы здесь закончены, идет внутренняя отделка помещений", — написал чиновник, добавив, что именно этот квартал станет основой нового города.

Автоновости,Владимир Сальдо,
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