"Таврида-2" получит категорию нескоростной автодороги

Трасса "Таврида-2" через новые регионы России вдоль северного побережья Азовского моря, получит категорию IВ, то есть обычная дорога с четырьмя и более полосами. На ней можно будет развивать скорость — до 90 км/ч. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио губернатора области Владимира Сальдо.
"Таврида-2" будет идти от Симферополя через Джанкой до Геническа, а далее вдоль северного берега Азовского моря до Ростова-на-Дону, уточнил Сальдо. По оценке чиновника, новая дорога создаст возможность для экономического рывка. По ней будут доставляться грузы, таким образом быстрее станут расти экономические показатели.
Ранее Владимир Сальдо отчитался о завершении основных строительных работ в правительственном квартале нового города на Арабатской стрелке.
"Основные строительные работы здесь закончены, идет внутренняя отделка помещений", — написал чиновник, добавив, что именно этот квартал станет основой нового города.