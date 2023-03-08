"Таврида-2" получит категорию нескоростной автодороги

Трасса "Таврида-2" через новые регионы России вдоль северного побережья Азовского моря, получит категорию IВ, то есть обычная дорога с четырьмя и более полосами. На ней можно будет развивать скорость — до 90 км/ч. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио губернатора области Владимира Сальдо.