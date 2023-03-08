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24 минуты назад

В России предложили освободить от уплаты налога одну категорию водителей

Lenta.ru

В России захотели освободить от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей ради стимуляции перехода граждан на экологичные средства передвижения. С таким предложением по поводу указанной категории водителей выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди», сообщает ТАСС.

В России предложили освободить от налога одну категорию водителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам руководителя фракции Алексея Нечаева, российские производители готовы выпускать на рынок доступные и качественные автомобили с электрическими двигателями. Однако чтобы водители смелее переходили на такой транспорт, его нужно сделать экономически привлекательным.

Депутаты подготовили и направили на заключение в правительство соответствующий законопроект.

«Сейчас таких машин в стране немного, поэтому выпадающие доходы бюджета не будут существенными, а пользы от поддержки нашего автопрома будет гораздо больше», — заявил Нечаев.

В феврале в Москве предложили обязать девелоперов оснащать новые жилые комплексы зарядными устройствами для электромобилей. Авторы инициативы — столичное отделение российской экологической партии «Зеленые». Они также заявили о необходимости к 2028 году разместить зарядки для электрокаров на всех подземных парковках города.

Автоновости,Алексей Нечаев,Госдума,
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