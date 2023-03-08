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1 час назад

На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра

runews24.ru

Каждый день ведется мониторинг по структуре транспортных потоков, чтобы можно было принимать определенные решения для оптимизации досмотровых мероприятий, которые проводят на 100% ТС. Ближе к началу курортного сезона планируют принять допмеры, которые связаны с увеличением пропускной способности досмотровых пунктов, добавил он.

На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра
Фото: runews24.rurunews24.ru

Лукашенко отметил, что пропускная способность моста увеличилась после того, как открыли левую сторону для движения транспорта – на данный момент транспортные потоки в Крым и в обратном направлении разделены, досмотровые процедуры проходят быстрее, поэтому заторов практически не возникает.

На федеральном уровне рассматривается возможность запуска движения пустых грузовых автомобилей по Крымскому мосту. Остальные грузовики по-прежнему будут двигаться через паромную переправу и сухопутный маршрут через новые регионы России до особого распоряжения.

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