На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра

Каждый день ведется мониторинг по структуре транспортных потоков, чтобы можно было принимать определенные решения для оптимизации досмотровых мероприятий, которые проводят на 100% ТС. Ближе к началу курортного сезона планируют принять допмеры, которые связаны с увеличением пропускной способности досмотровых пунктов, добавил он.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Лукашенко отметил, что пропускная способность моста увеличилась после того, как открыли левую сторону для движения транспорта – на данный момент транспортные потоки в Крым и в обратном направлении разделены, досмотровые процедуры проходят быстрее, поэтому заторов практически не возникает.