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46 минут назад

АвтоВАЗ вернул в палитру Lada Granta один кузовной оттенок

Motor.ruиещё 2

Компания АвтоВАЗ начала красить Lada Granta в «ледниковый» цвет.

Кузов Lada Granta получил еще один оттенок
Фото: © Lada© Lada

Как сообщает инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» Вконтакте, белый оттенок с кодом 221 вновь появился в гамме бюджетного семейства Lada раньше запланированного. Ранее ожидалось, что «ледниковый» неметаллический цвет вернут на машины только во второй половине марта. До этого более месяца Lada Granta сходила с конвейера в черном оттенке «Пантера» (код 672).

При этом АвтоВАЗ все еще выпускает не все комплектации Lada Granta, пишут инсайдеры. В первый весенний месяц из списка доступных версий для седана и лифтбека временно выбыло исполнение #Club, а универсал — тоже не навсегда — лишился спецверсии Quest, ориентированной на молодежную аудиторию. Когда они вернутся на конвейер, инсайдеры не сообщают.

В марте АвтоВАЗ соберет порядка 16 тысяч Granta, что составит более двух третей месячного объема выпуска автогиганта. Производственный план на 2023 год, который раскрыл сам АвтоВАЗ, составляет 400 тысяч автомобилей. В прошлом году отечественный производитель продал 188,6 тысячи Lada.

Между тем АвтоВАЗ работает над обновлением семейства Granta. Оно должно увидеть свет в 2024 году: этот срок назвал генеральный директор компании Максим Соколов, а затем повторил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. «Гранте» обещают существенно обновить как экстерьер и интерьер, так и начинку, при этом сохранив доступную стоимость.

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