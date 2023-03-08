Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Exeed снизил размер скидки на кроссовер LX

Газета.Ru

Принадлежащий компании Chery бренд Exeed снизил размер предлагаемой клиентам «специальной выгоды» при покупке переднеприводных версий кроссовера LX c 280 до 230 тыс. рублей, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителей.

Exeed снизил размер скидки на кроссовер LX
Фото: CheryChery

Таким образом, для покупателей увеличилась цена на две комплектации автомобиля LX с передним приводом из трех представленных на рынке. На кроссовер в максимальной комплектации по-прежнему предоставляется «специальная выгода» в 280 тыс. рублей, а на более доступные версии ее размер уменьшился на 50 тыс. рублей в начале марта.

После корректировки прайс-листа Exeed LX в версии Luxury стоит 2 769 900 рублей, а Prestige — 3 069 900 рублей.

Цена на Exeed LX в исполнении Prestige Plus не изменилась и составляет 3 119 900 рублей, полноприводная версия кроссовера также не подорожала — с учетом «специальной выгоды» в 380 тыс. рублей он стоит 3 370 000 рублей.

Автоновости,Chery,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий